Bancos de Sangue de Canoas e Caxias do Sul precisam elevar estoques

O Banco de Sangue de Canoas realiza neste sábado uma ação especial alusiva ao Dia dos Namorados. O objetivo é aumentar o número de doações, já que o estoque de sangue está 85% menor do que o necessário. Quem doar neste dia, além de ajudar a salvar vidas, concorrerá a uma cesta de café da manhã.

Para doar, basta ir ao Banco de Sangue, localizado no 2° andar do Hospital Universitário (HU), na avenida Farroupilha, 8001, das 8h às 12h. A coleta será por ordem de chegada, sem marcação prévia. O estacionamento é gratuito para os doadores.

A médica Eliete Pereira, responsável técnica do Banco de Sangue, explica que as doações ocorrem seguindo uma série de protocolos, garantindo a segurança dos doadores e da equipe. As doações abastecem o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, o Hospital Nossa Senhora das Graças e o Hospital da Aeronáutica.

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) também enfrenta dificuldades com o baixo volume de doações. O serviço atende mais de 1,3 milhão de habitantes, em 49 municípios. A unidade está com os estoques dos tipos O positivo, O negativo e A positivo em estado crítico.

As doações devem ser preferencialmente agendadas pelos telefones (54) 3290-4543 e (54) 3290-4580 ou WhatsApp (54) 98418-8487. O atendimento é de segunda a sábado.

*Com informações do correspondente Celso Sgorla