Banrisul vence a licitação da folha da prefeitura de Erechim

A prefeitura de Erechim assinou na manhã desta sexta-feira contrato administrativo com o Banrisul para efetuar o pagamento da folha dos servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e celetistas do Poder Executivo do município. O ato teve a anuência da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim (AGER), do Instituto Erechinense de Previdência (IEP), da Câmara de Vereadores e da Fundação Hospitalar Santa Terezinha (FHSTE).

O prefeito Paulo Polis disse que o Banrisul, adquiriu o direito sobre o pagamento da folha, com vigência a partir do mês de janeiro de 2022. “Do leilão participaram outras instituições financeiras. A duração do contrato é de cinco anos, sendo que o banco efetuará o pagamento de R$ 4,5 milhões que serão distribuídos proporcionalmente entre as entidades participantes da licitação compartilhada, passando a gerir aproximadamente 3,4 mil folhas de pagamento entre ativos, inativos, pensionistas e celetistas por mês”, detalha.

Participam da assinatura, o prefeito de Erechim, Paulo Polis, o gerente Geral do Banrisul Erechim, Ademir Vargas, a secretária de Administração, Izabel Ribeiro, a secretária adjunta, Aline da Costa, os gestores contratuais, demais servidores e colaboradores da instituição financeira, além da imprensa.

