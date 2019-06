Barca interrompe a travessia no rio Uruguai

publicidade

O rio Uruguai está 7 metros acima de nível normal e provocou a interrupção, nesta sexta-feira, da travessia por barca entre Vicente Dutra, no Norte do Estado, e Mondaí, Oeste de Santa Catarina. Com isso não é possível transportar veículos de um lado para outros. A alternativa mais próxima para passar de um Estado para outro é a ponte no rio Uruguai, em Iraí.

O sócio proprietário da empresa Navegação Porto Aleiz, Guilherme Pisseta, disse que a suspensão da travessia pela barca se fez necessária por questões de segurança. “A previsão é que os trabalhos sejam retomados neste sábado, se efetivamente a água voltar ao leito normal”, observa. Pissetta informou que uma lancha está sendo utilizada para garantir a travessia de pessoas. Uma das travessia foi realizada hoje, às 8h30min. A próxima passagem ocorrerá às 12h e a última do dia, às 17h.

“Em função da chuva e da abertura parcial das comportas do lago da Usina Foz do Chapecó, o alto nível da água do rio deve se manter pelas próxima 24h pelo menos”, afirma. No dia 12 de maio, a passagem através da barca também foi suspensa após fortes chuvas ocorridas na região. Já a balsa – com transporte de caminhões e veículos - segue normalmente no rio Uruguai, entre Barra do Guarita, no Nororeste do Estado, e Itapiranga, Santa Catarina.