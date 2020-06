Barra do Quaraí completa 10 dias sem transporte intermunicipal a Uruguaiana

publicidade

O município de Quaraí, na Fronteira-Oeste do Estado, completa nesta sexta-feira dez dias sem o transporte coletivo intermunicipal que promove a ligação com Uruguaiana. Os 4,5 mil barrenses, desta forma, estão impedidos de deslocarem-se por meio de transporte público entre as duas cidades, que ficam a 73 quilômetros uma da outra.

A ausência dos coletivos gera transtornos aos moradores, que passaram a depender de veículos próprios, caronas ou táxis, o que onera a viagem. Uruguaiana muitas vezes é o centro de referência à população vizinha para compras e consultas médicas, além de ser o único percurso para aqueles que necessitam viajar até Porto Alegre.

A empresa cessionária, responsável pelo serviço, em resposta ao prefeito Iad Choli informou que na próxima segunda-feira deverá colocar dois carros na rota da BR 472. Iad lamentou o episódio e atribuiu à idade da frota um dos motivos pela interrupção da linha que necessita cumprir a legislação de tráfego vigente para o setor.