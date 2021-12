Barra do Quaraí terá usina de geração de energia fotovoltaica

publicidade

O prefeito de Barra do Quaraí, na Fronteira-Oeste do RS, Maher Jaber, visitou, neste final de semana, a obra da futura usina de geração de energia elétrica por meio da luz solar, em andamento no interior do município, na localidade de Guterres. Segundo Jaber, trata-se de uma iniciativa da empresa Solargrid, com capacidade de geração de 2,92 MW de energia, o suficiente para atender a seis mil residências. A previsão de início das operações da planta é para 2022.

A usina solar opera de forma semelhante ao funcionamento dos sistemas de energia solar fotovoltaica, porém em uma escala ampliada, sendo projetada para a produção e venda de grande volume de energia em alta-tensão. Ao longo do dia, um dispositivo orienta as placas a seguir o movimento do sol de forma a captar mais energia e aumentar a produção.

Na visita às obras, Jaber buscou subsídios para a elaboração de projeto de construção de uma Usina Municipal de Energia Solar para Barra do Quaraí, que possa atender desde os prédios públicos municipais da administração até as escolas com energia solar, reduzindo o gasto público com energia elétrica.

