Bento em Vindima ocorre de 14 de janeiro a 20 de março

Em Bento Gonçalves, é tempo de vindima. Época de iniciar a colheita do fruto, que leva o nome da cidade para todo mundo, e celebrar o resultado do trabalho dos agricultores. Com o objetivo de valorizar o momento, a Prefeitura de Bento Gonçalves realiza de 14 de janeiro até 20 de março o Bento em Vindima 2022.

Com as Secretarias de Turismo e Cultura à frente, o evento conta com atrações na cidade e no interior, além de desfiles cênicos que vão trazer para Via del Vino a história, cultura, e reforçar a tradição. Até o final de fevereiro, serão seis desfiles alegóricos, cinco festas no interior com as Rotas Turísticas, seis sábados de shows na área Central e outras atrações. Posteriormente, a programação segue nos empreendimentos, até 20 de março.

“O Bento Vindima busca valorizar as nossas raízes e é uma atração que desperta o interesse dos turistas em nos visitar. Por isso, queremos transformar esse período em uma grande festa, que levará o nome de Bento para todos os cantos”, destacou o prefeito Diogo Siqueira.

A abertura oficial está marcada para o dia 14 de janeiro, das 18h às 22h, iniciando na Praça Achyles Mincarone, no bairro São Bento, com a benção às uvas e a safra, seguido de procissão até a Rua Coberta. “A Capital do Vinho vai respirar o Bento em Vindima, planejamos uma programação que vai para o interior da nossa cidade, que vai estar na área Central. Serão momentos para comemorar a safra, celebrar nossa cultura e viver este período tão importante”, destaca o secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto.