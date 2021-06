Bento Gonçalves amplia ambulatório fast track

publicidade

Com o objetivo de agilizar o atendimento realizado no ambulatório fast track, localizado junto ao Complexo Hospitalar, no bairro Botafogo, a Secretaria da Saúde de Bento Gonçalves irá realizar a ampliação do espaço. O fast track passará a contar com tenda de testagem dos pacientes, três salas de triagem, até cinco médicos e sala de observação. No local, atualmente, são realizados aproximadamente cerca de 300 atendimentos diários de pacientes com síndromes gripais.

Em virtude dessa modificação, neste fim de semana, o atendimento de pacientes com sintomas gripais será realizado na Unidade Zona Sul, em frente ao Laboratório de exames clínicos. O restante permanece normalmente na UPA. “O atendimento será realizado na unidade para que possamos realizar toda mudança da estrutura física instalada no fast track. Mas, temos a certeza de que estaremos oferecendo uma estrutura mais qualificada, com agilidade e segurança para população”, disse a secretária de Saúde, Tatiane Misturini Fiorio.

A ação integra a intensificação de esforços para combate à Covid-19 no município. “Estamos monitorando o avanço da doença e realizando ações para que todos tenham atendimento. Temos uma Central de Oxigênio operando, compramos equipamentos e a equipe está preparada para caso precise remanejamento de profissionais”, destaca a secretária. A programação pode sofrer alterações, em virtude das condições climáticas.