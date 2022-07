Bento Gonçalves e São Pedro do Sul recebem inscrições para Processo Seletivo Simplificado

publicidade

Bento Gonçalves e São Pedro do Sul estão com inscrições abertas para preenchimento de vagas por meio de Processo Seletivo Simplificado, quando o Executivo precisa ocupar as vagas com urgência. A modalidade realiza contratações temporárias que podem ter validade de até dois anos, de acordo com a necessidade de cada prefeitura.

Nesta segunda-feira, a partir das 8h, a Prefeitura de Bento Gonçalves, na Serra, reabre as inscrições para Processo Seletivo para contratação de 05 cargos na categoria funcional de Médico Plantonista e 12 cargos na categoria funcional de Médico Plantonista Pediátrico, que serão lotados na Secretaria Municipal de Saúde. A carga horária é de 200 horas mensais (regime 12x36) com salário de R$ 20.446,09.

As inscrições serão recebidas pelo e-mail inscricaopss@bentogoncalves.rs.gov.br, até às 17h do dia 15 de julho. O cadastro também pode ser realizado presencialmente na Comissão Designada, junto à Secretaria de Administração do Município de Bento Gonçalves, localizada na rua Marechal Deodoro, 70, bairro Centro, no período de 11 de julho a 15 de julho, das 9h às 11h e das 13h30min às 16h. O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Em São Pedro do Sul, no Centro do Estado, estão abertas vagas para operários, para atuar junto à Secretaria Municipal Obras e Trânsito. Conforme o edital, a carga horária é de 44h semanais e a remuneração é de R$ 741,55, sendo que o profissional contratado receberá a devida complementação salarial, até que seja atingido o valor do salário mínimo nacional. Interessados podem se inscrever até o dia 12 de julho.

No município, também estão abertas, até o dia 15 de julho, as inscrições para preencher duas vagas de Operador de Máquinas, para trabalhar 44h semanais com salário de R$ 1.235,85, podendo receber, ainda, os adicionais decorrentes das condições de exposição a agentes insalubres ou horários especiais de trabalho. O edital está disponível no site da prefeitura.

