Bento Gonçalves estuda a implantação do GPS Rural em comunidades do interior do município

publicidade

Um novo sistema que consiste no endereçamento das edificações rurais através da marcação de seu ponto georreferenciado está sendo estudado pela Prefeitura de Bento Gonçalves para ser implantado em propriedades do interior do município.

Com base nisso, recentemente a equipe das secretarias de Segurança, Agricultura e também a Coordenadoria de Tecnologia de Comunicação e Informação (CTEC) realizaram uma visita técnica à cidade de Chapecó, Santa Catarina, para conhecer a funcionalidade do sistema GPS Rural, que visa facilitar o atendimento de ocorrências nas áreas mais afastadas.

O GPS Rural é um sistema de georreferenciamento por satélite que funciona de forma off-line bastando apenas cadastrar as propriedades rurais. Esse procedimento garante a celeridade na prestação de socorro e salvamento como também o atendimento de ocorrências de furto e roubo na área rural. Cada propriedade rural também recebe uma placa de identificação com um código de cadastramento.

O secretário de administração e diretor da CTEC, Matheus Barbosa, salienta que é um projeto que visa, além de outros benefícios, levar aos moradores do interior melhor acesso a serviços de segurança. “Com essa ferramenta o socorro irá diretamente ao ponto, sem precisar parar e pedir informações, pois trabalhará com a precisão do georreferenciamento, conduzindo as viaturas até o local indicado. E é importante salientar que não vai ter custo para o cidadão que irá aderir ao serviço”, destaca.

Em Bento Gonçalves, as Secretarias já estão trabalhando na fase interna da licitação que terá como objeto o GPS Rural para em breve publicar o edital do Pregão para posterior implantação.

Veja Também