Bento Gonçalves fará testagem dos profissionais do turismo

Como parte das ações de combate ao coronavírus, a Secretaria Municipal da Saúde de Bento Gonçalves, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, realiza nesta sexta-feira, a testagem dos trabalhadores do setor do turismo.

Essa ação faz parte das iniciativas para o retorno gradual e responsável das atividades presenciais. “Nossa cidade sempre foi pioneira em ações em prol do setor, atuamos com o selo Ambiente Limpo e Seguro, criação do comitê para retomada e continuamos trabalhando em diversas ações. Essa testagem é mais uma forma de demonstrar que temos uma cidade responsável e segura”, destaca o secretário, Rodrigo Ferri Parisotto.

Ao todo serão realizados cerca de mil testes rápidos. A ação ocorre das 8h ao 12h no Hotel e Spa do Vinho; e das 13h45min às 17, na Vinícola Cainelli e é exclusivo para profissionais do setor.