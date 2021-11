Bento Gonçalves promove Caravana da Vacina em busca dos não vacinados contra Covid-19

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde de Bento Gonçalves está realizando até a próxima quinta-feira a busca ativa das pessoas que não realizaram a primeira e nem a segunda dose da vacina contra a Covid-19 através da Caravana da Vacina.

Uma ambulância da saúde vai percorrer os bairros da cidade realizando a vacinação de casa em casa. “Estaremos levando a vacinação mais próxima da população, nossas equipes vão percorrer os bairros vacinando as pessoas que por algum motivo ainda não realizaram a imunização, é uma oportunidade de deixar a primeira e segunda dose em dia”, destacou a secretária Tatiane Misturini Fiorio.

Nesta terça-feira, a caravana vai estar passando pelos bairros Eucaliptos, Vila Nova I e II, Santa Marta e Santa Helena. Os roteiros devem ser divulgados diariamente pela SMS. Neste trabalho serão aplicadas as vacinas da Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca.

Até o momento, 98.669 pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose, 76.070 com a segunda e 8.132 receberam a chamada dose de reforço na Capital do Vinho.

