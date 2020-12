Bento Gonçalves recebe inscrições de processo seletivo para o cargo de cuidador

publicidade

Bento Gonçalves está com inscrições abertas até essa sexta-feira, dia 4 de dezembro, para o processo seletivo simplificados, que visa a contratação de 24 cuidadores para trabalhar no Abrigo Municipal para Crianças e Adolescentes. Conforme o edital, As inscrições devem ser realizadas no Auditório da Sala dos Conselhos, localizado no Complexo Administrativo, no bairro Cidade Alta, rua 10 de Novembro, 190, sala 02, das 8h30min às 11h30min.

Para se candidatar à vaga, é necessário ter ensino médio completo e o edital recomenda experiência em atendimento com crianças e adolescentes. Os selecionados serão contratados por 10 meses, podendo haver prorrogação por igual período, e receberão salário de R$ 1.288,48, com carga horária semanal de 36 horas.

As vagas ofertadas e a seleção será baseada na apresentação de currículo, títulos e cursos na área de atuação. Para tanto, é necessário que os candidatos comprovem as experiências profissionais por meio dos documentos originais.

Serão divulgados os resultados do processo seletivo no site e no diário oficial eletrônico do município. Nele constará a classificação geral dos candidatos aprovados. Entretanto, isso ocorre só depois que acaba a fase de homologação, avaliação de currículos e prazo para recursos.