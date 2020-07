Bento Gonçalves registra quatro óbitos por Covid-19

publicidade

O Comitê de Atenção ao Coronavírus de Bento Gonçalves divulgou, nesta quarta-feira, mais quatro registros de óbitos causados por Covid-19. As mortes foram de um homem na faixa etária dos 70 anos que estava na unidade de internação do Hospital Tacchini, desde o dia 14 de julho. Tinha comorbidades e faleceu na terça-feira.

O segundo, um homem na faixa etária dos 50 anos, esteve internado no Hospital Tacchini de 23 de junho até 7 de julho. Foi atendido na UPA no dia 20 e julho. Tinha comorbidades e faleceu no dia 21 de julho.

O terceiro, uma mulher na faixa etária dos 90 anos estava internada na UTI do Hospital Tacchini desde o dia 26 de junho. Tinha comorbidades e faleceu nesta quarta-feira. Também foi incluído no boletim óbito de uma mulher na faixa etária dos 80 anos, ocorrido no dia 18 de julho, na UPA, e confirmado nesta terça-feira, 21, pela Secretaria Estadual da Saúde.

Bento Gonçalves tem1.930 casos confirmados na cidade, 1655 curados e 58 óbitos.

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou, nesta quarta-feira, que o Rio Grande do Sul chegou ao total de 1.397 mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia.