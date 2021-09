Bento Gonçalves sedia Festival de Balonismo a partir desta quinta-feira

publicidade

Pelo terceiro ano consecutivo o céu de Bento Gonçalves ganhará o colorido dos balões. A cidade sedia de 23 a 26 de setembro, na Fundaparque, o Festival de Balonismo 2021. O evento tem entrada gratuita. Serão 12 balões participando do evento, com três especiais que prometem encantar as crianças.

Para realização do festival foram aprovados, junto ao Governo do Estado, os protocolos de prevenção à Covid-19. Além da obrigação do uso de máscara, álcool gel e distanciamento nos círculos, a entrada para o evento será realizada mediante apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19 para maiores de 18 anos. Quem não tiver o comprovante deve apresentar o teste antígeno com resultado negativo (até 48h).

Na programação, shows, food trucks, brinquedos infantis e voos cativos, em que o balão sobe até certa altura e desce. “É a esperança da retomada dos eventos, com uma série de protocolos aprovados pelo Governo do Estado, o festival vai trazer inúmeras novidades e um grande diferencial com a entrada gratuita e a solicitação de pelo menos a primeira dose da vacina contra Covid. Teremos todos os shows e a beleza do night glow, voo cativo, e algumas surpresas no ar”, disse o secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto.

O prefeito Diogo Siqueira destacou que o festival marca a retomada dos eventos com todos protocolos de prevenção. "Vamos retomar os grandes eventos em Bento, e precisamos da união de todos. Será um evento aberto a toda população, com entrada gratuita. O balão está no imaginário de todos desde criança, e estar próximo de um é uma alegria imensa. Bento é referência no turismo, e este evento será mais um sucesso".

Veja Também