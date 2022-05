Bento Gonçalves terá atendimento por motolâncias utilizadas pelo Samu

publicidade

A Saúde Pública de Bento Gonçalves está prestes a ganhar uma nova ferramenta para agilizar os atendimentos. Nos próximos meses inicia o atendimento das motolâncias, que serão utilizadas para intervenção do Samu 192, sob regulação médica. A Unidade deve ser composta por Técnico de Enfermagem ou Enfermeiro com habilitação para condução de motocicleta e todos os pré-requisitos existentes na Nota Técnica nº 14 do Samu Estadual. O processo licitatório para a compra de duas motos já foi realizado.

Nesta semana, os profissionais que irão compor o serviço de motolância do Samu de Bento Gonçalves tiveram curso de pilotagem defensiva em São Leopoldo. A capacitação se destinou aos profissionais Técnicos Motociclistas. A coordenadora do Samu, Melissa Bonatto, disse que o treinamento é de muita importância para os profissionais que realizarão esse serviço. “Com certeza esses veículos agilizarão na prestação de socorro, sendo um importante incremento para a saúde do município.”

A utilização das motolâncias é mista, ou seja, tanto para atendimento rápido às ocorrências clínicas, quanto às traumáticas, a fim de reduzir o tempo resposta principalmente nas patologias cuja magnitude das sequelas é tempo dependente. A estimativa é que a chegada da motolância, em média, seja cerca de 3 a 5 minutos antes da ambulância. A Unidade deverá ser acionada em situações cardiovasculares e cerebrovasculares.

