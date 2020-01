Biblioteca Municipal de Dois Irmãos está fechada

publicidade

A Biblioteca Pública Municipal Professor Paulo Arandt, na cidade de Dois Irmãos, está fechada. A ação ocorre por conta da mudança e organização do acervo do local, que compreende mais de 40 mil livros.

Após a retirada das obras, o que deve ser feito até o final de mês, será iniciada a substituição do telhado e a reforma de toda a rede elétrica do prédio. Enquanto os serviços são executados, o que deve levar mais 30 dias, a biblioteca será instalada temporariamente no prédio do antigo Fórum, situado na praça Algemiro Fleck, conhecida como praça dos Três Poderes.

Segundo a chefe do Departamento Municipal de Cultura, Thaís Backes, os usuários que retiraram livros poderão devolvê-los no mês de fevereiro. “Pedimos a compreensão dos usuários, pois estamos trabalhando para melhorar o ambiente e o atendimento da biblioteca”, afirma.