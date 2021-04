Biblioteca solidária atende mais de 80 crianças e adolescentes em Bento Gonçalves

publicidade

Com o objetivo de incentivar a leitura junto à comunidade, a Biblioteca Pública Castro Alves, de Bento Gonçalves iniciou a implementação do projeto Biblioteca Solidária. Tendo como lema “Um ato de amor e literatura!”, a instituição seleciona um bairro e entrega kits contendo um artigo de literatura, como livros e gibis, mais iguarias como chocolates e doces, em dias festivos como a Páscoa, Dia das Crianças e Natal.

Neste fim de semana, quem recebeu a visita da biblioteca foi o bairro Progresso III, onde 40 famílias e 88 crianças e adolescentes foram contemplados. A bibliotecária Paula Porto observa a importância de se fazer um levantamento prévio da realidade de cada bairro. “Inicialmente entramos em contato com um representante do bairro. Assim, sabemos em quais casas teremos que ir, que idades eles têm e a quantidade de criança em cada casa. Sempre chegamos de surpresa para evitar marcar um dia e horário, assim evitamos aglomerações”, destacou Paula.

O secretário de Cultura e presidente da Fundação Casa das Artes, Evandro Soares, salientou que essa é uma forma de descentralização das ações da Cultura e da Biblioteca Pública Castro Alves. “Promovemos o acesso cultural para que haja uma maior integração com a população, estreitando as relações com as pessoas que estão distantes, territorialmente falando, da biblioteca. Dessa forma, abre-se espaços de fruição cultural”.

Quem quiser conhecer o projeto Biblioteca Solidária e colaborar com doações de livros e/ou brinquedos, entre em contato com a Biblioteca Pública Castro Alves por meio do telefone (54) 3452-5344.