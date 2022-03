Bom Jesus e FUCS oficializam acordo para gestão do hospital do município

publicidade

A Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) oficializou, junto à Prefeitura Municipal de Bom Jesus, acordo para implantação de novo modelo de gestão hospitalar no Hospital de Bom Jesus.

O plano de trabalho prevê a prestação de serviços em qualificação de pessoal e desenvolvimento de um modelo de gestão hospitalar, visando modernizar e potencializar os serviços de saúde prestados pelo Hospital. Também houve assinatura de convênio entre governo do Estado e o município para liberação de recursos na ordem de R$ 600 mil do Programa Avançar na Saúde, que serão aplicados em obras de reformas da estrutura do prédio.

Com 33 leitos e 42 colaboradores, o Hospital de Bom Jesus também presta os primeiros atendimentos a pacientes de Jaquirana e São José dos Ausentes. O reitor da Universidade Caxias do Sul (UCS), professor Evaldo Kuiava, adiantou que a UCS irá colocar à disposição toda a estrutura necessária, como a possibilidade de realização de residência médica no Hospital de Bom Jesus, internato rural, médicos e estagiários.

O vice-prefeito e interventor do hospital, Diogo Kramer Boeira, lembrou que em novembro de 2019, antes mesmo de assumir a administração, houve uma reunião com o Ministério Público em que a pauta era o fechamento da instituição. Após assumir o governo foram iniciadas as tratativas para se firmar essa parceria com a FUCS.

