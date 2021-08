Bombeiros de Cruz Alta tem novo centro administrativo

publicidade

O Corpo de Bombeiros de Cruz Alta inaugurou novo centro administrativo. A demanda existe há seis anos e foi executada em uma área da prefeitura, onde havia um prédio do Daer. A nova estrutura deve abrigar, além do setor administrativo, as sessões de segurança contra incêndios, Núcleo do Comando Militar e a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil.

Um ato que ocorreu na semana passada marcou a inauguração da estrutura. Neste dia ocorreu também a entrega de caminhão, doado pelo Exército Brasileiro. O veículo do ano de 2002 precisava de pintura e sirenes, adquiridas a partir de doações de empresas locais. O conjunto de guincho articulado no valor de R$ 247 mil foi instalado com recursos da prefeitura. A viatura será utilizada para salvamento em altura, combate a incêndio em edificações, cortes de árvores e estabilização de veículos em acidentes.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruz Alta, 1º Tenente Josiclei Tadeu Alvares de Paula, lembra que a revitalização do prédio e os reparos da rede elétrica foram feitos com recursos da comunidade e empresas locais, e a mão-de-obra foi da equipe do Corpo de Bombeiros. “Com a nova estrutura vamos ampliar nossa capacidade com um espaço adequado para o atendimento ao público. Não tínhamos um setor apropriado para receber engenheiros e empresas para consultas técnicas, por exemplo”. A mudança dos móveis, equipamentos e arquivos deve ocorrer no mês de setembro.

