Bombeiros militares avaliam ampliar buscas a jovem desaparecido no mar em Capão da Canoa

publicidade

O 9º Batalhão de Bombeiros Militar (9º BBM) avalia nesta terça-feira a extensão das buscas ao jovem, de 20 anos, que desapareceu no mar em Capão da Canoa, no Litoral Norte. A vítima sumiu nas águas na tarde de domingo passado.

“Estamos definindo como será a área de buscas no dia de hoje”, confirmou o comandante do pelotão do 9º BBM em Capão da Canoa, tenente Clenio de Melo Klein. Segundo ele, o trabalho recomeçou a partir das 6h15min.

O jovem desapareceu na orla da praia Jardim Beira-Mar, entre as guaritas 64 e 65. As buscas contam com apoio do Comando Ambiental da Brigada Militar e do Batalhão de Aviação da BM, sendo empregadas motos aquáticas no mar e equipes no solo com viaturas e drones.

A vítima banhava-se com dois amigos e teria ficado enredado em uma rede de pesca que foi depois recolhida. Após a chegada no local, duas das vítimas já haviam saído do mar.