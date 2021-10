BR 116 em São Leopoldo tem congestionamentos devido a bloqueio por obras

publicidade

A manhã desta sexta-feira começou com transtorno no trânsito da região do Vale do Sinos, em função do bloqueio da BR 116 no trecho de São Leopoldo. A interrupção, que teve início à meia-noite, é total e vai durar 80 horas no sentido Capital-interior, junto à ponte sobre o Rio dos Sinos, para o içamento de 32 vigas pré-moldadas, cada uma com 20 metros de comprimento e 25 toneladas. A pista do sentido interior-capital da BR 116 seguirá com o fluxo normal, com interrupções com sistema “pare e siga” no decorrer dos trabalhos, mas este trecho também apresenta lentidão. Vias da cidade que servem como alternativas, como a avenida João Corrêa e avenida Mauá, também já estão congestionadas neste início de manhã.

O pior ponto, entretanto, é no sentido do bloqueio da 116. Na pista lateral da rodovia, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que acompanha o serviço, o desvio pela avenida Dom João Becker, no acesso à Rodoviária de São Leopoldo, o último desvio antes das obras, é o mais congestionado. Segundo o diretor de Trânsito da GCM, Cláudio Dumom, foram instaladas as placas de sinalização em toda a cidade, desde a avenida Henrique Bier até a avenida Unisinos.

Além disso, os semáforos da avenida João Corrêa, rua São Joaquim, rua Independência, rua Bento Gonçalves, avenida Theodomiro Porto da Fonseca, a partir da Estação São Leopoldo, terão seus tempos aumentados para ampliar o fluxo do trânsito, principalmente para quem vai sair da cidade em direção a Porto Alegre. Da mesma forma será aumentado o tempo do semáforo do supermercado Big, dando preferência pela avenida Mauá.

Desvios

Para quem se desloca em direção a Novo Hamburgo é necessário seguir por desvios dentro do município de São Leopoldo. Os trechos serão sinalizados e haverá equipes de moto da Guarda Civil Municipal para auxiliar na organização do trânsito. No entanto, há uma restrição de altura para os veículos de até 4,5 metros. Os motoristas devem sair da BR 116 ao chegar no km 246,9, logo após o viaduto sobre a avenida João Corrêa, acessar a via lateral e na sequência, ingressar na avenida Dom João Becker.

Os condutores deverão seguir pela Dom João Becker, virar à esquerda na rua ponte Henrique Luiz Roesler que terá sentido único e uso obrigatório para veículos pesados, seguir em frente pela Doutor Hildebrand e converter à esquerda na rua Ferraz de Abreu para acessar a avenida Caxias do Sul até o acesso à BR 116. Como alternativa, veículos leves poderão converter à esquerda na ponte 25 de Julho, seguindo pela avenida Caxias do Sul, até a saída para a 116. A avenida Mauá também é alternativa para quem desejar sair da BR 116 ainda antes pela avenida Unisinos.