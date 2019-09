BR 386 tem desvios no trânsito em Montenegro

publicidade

O trecho de Montenegro da BR 386 está com novos desvios no trânsito a partir desta segunda-feira, na altura do km 426. Segundo equipes da CCR ViaSul, que administrará a cobrança do trecho, a ação ocorre para o início das obras de construção da praça de pedágio.

O tráfego de veículos será desviado, ficando restrito a uma faixa por sentido. A concessionária reforça aos usuários que redobrem a atenção no trecho e respeitem a sinalização no local. Além disso, recomenda que programem seus deslocamentos a fim de evitar possíveis transtornos. Informações e emergências podem ser acionados pelo Disque CCR ViaSul 0800 000 0290.