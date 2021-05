Brigada Militar de Gramado dispersa aglomeração no Lago Negro

publicidade

Os moradores do entorno do Lago Negro têm denunciado recorrentemente festas clandestinas nas proximidades do tradicional ponto turístico de Gramado e a Brigada Militar está intensificando as ações de fiscalização durante a noite. Nas denúncias, os vizinhos relatam reuniões de jovens com música alta, além do consumo de álcool e drogas. Em operação na madrugada de domingo, a BM abordou 20 pessoas reunidas no local com caixas de som.

Todos foram revistados e, com um deles, os policiais encontraram um cigarro de maconha. Segundo a BM, foi confeccionado termo circunstanciado por posse de entorpecente. Os demais jovens foram orientados sobre a perturbação e a aglomeração no local.

Em outra abordagem, na tarde de sábado, o efetivo policial encerrou aglomeração em um bar na avenida 1° de Maio, bairro Várzea Grande. Segundo a BM, cerca de 90 pessoas estavam em um ambiente pequeno e sem ventilação, jogando bocha, ingerindo bebida alcoólica e sem o devido distanciamento recomendado, além de estarem todos sem máscara.

O departamento de Vigilância Sanitária foi acionado e informou ter recebido outras denúncias sobre aglomeração no bar. Os Bombeiros estiveram no local e confirmaram que o galpão não possui alvará de funcionamento. O proprietário do estabelecimento assinou termo circunstanciado com base no artigo 268 do Código Penal, que trata da disseminação de doença contagiosa.

Veja Também