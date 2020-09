Brigada Militar passa a contar com sistema de geração de energia solar em Uruguaiana

publicidade

Foi inaugurado o primeiro sistema de geração de energia solar instalado no Módulo da Brigada Militar em Uruguaiana, localizado na confluência da rua Dr. Maia e avenida Presidente Vargas.

O ato, respeitando o conjunto de protocolos e recomendações do Ministério da Saúde, contou com a participação do capitão Ricardo Grunner, representando o comando do 1º Batalhão de Patrulhamento de Área de Fronteira (BPAF), a Patrulha Comercial e os diretores da Eletroeste Mauro e Bruno Muswieck, o engenheiro Frederico Soares e Vladenir Araújo que fizeram a entrega oficial do sistema de energia solar que contribui para redução dos custos de energia elétrica para a corporação.