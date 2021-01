BRK Ambiental promete sistema moderno de abastecimento e esgotamento sanitário em Uruguaiana

publicidade

A BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Uruguaiana, investe em um projetode de aprimoramento do sistema de tratamento do esgoto doméstico da cidade. A obra, elaborada de acordo com as características do local e equipamentos modernos, tem a previsão de conclusão até 30 junho de 2021. Com capacidade para tratar até 350l/s de esgoto bruto que é coletado nos imóveis urbanos, a nova Estação de Tratamento de Esgoto, Nova ETE -–Uruguaiana, foi estruturada para atender a demanda de crescimento previsto nas próximas décadas.

O sistema automatizado realizará o tratamento em um tempo médio de até seis horas, uma redução em comparação aos 35 dias necessários pelo sistema original. A Nova ETE-Uruguaiana utilizará a tecnologia "SBR" (Sequencing Batch Reactor) ou "Reator Sequencial em Batelada", em substituição ao antigo sistema de lagoas. O processo de tratamento será comandado a partir do Centro de Controle Operacional (CCO), garantindo operação ininterrupta e monitoramento constante de cada fase do processo de depuração (parâmetros de cada etapa, dosagens de químicos, operação de válvulas, bombas, entre outros).

A unidade também receberá um sistema de desinfecção, com geração própria do produto utilizado, que promove a eliminação de microrganismos como coliformes, protozoários e vírus do efluente tratado. Assim, ele volta para o rio com garantia de atendimento dos critérios da legislação vigente. "A Nova ETE-Uruguaiana é a modernização no tratamento de esgoto da cidade e serve de referência em todo o sul do país. Apenas nessa fase do projeto, o volume tratado é de mais de 30 milhões de litros por dia, em uma estrutura toda preparada para o crescimento da cidade por muitos anos no futuro", explica Cleber Renato, diretor da BRK Ambiental em Uruguaiana.

"Investimos no desenvolvimento de tecnologia e inovação para garantir o mais moderno sistema de tratamento de esgoto. Certamente, Uruguaiana será reconhecida em todo o país pela implantação de uma ETE altamente eficiente, com processos automatizados, comprometida com a preservação do meio ambiente e, acima de tudo, com a qualidade de vida e a saúde da população do município", reforça.