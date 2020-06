Câmara de Uruguaiana antecipa devolução de R$ 200 mil ao Executivo

publicidade

A Câmara de Vereadores de Uruguaiana antecipou à prefeitura municipal o repasse de sobras de recursos oriundos do duodécimo, que foram economizados ao longo do ano. O presidente Irani Fernandes oficializou o ato e informou o depósito no valor de R$ 200 mil.

A ação se deve a situação de calamidade pública decretada para o combate à pandemia do novo coronavírus, e diante do esforço feito para enfrentar esta grave situação. Em março, a mesma operação foi realizada no valor de R$ 400 mil, somando R$ 600 mil nos dois trimestres.

"Todas as esferas do governo têm obrigação de oferecer as melhores condições de atendimento de saúde. A Câmara sensível e atenta para atender a comunidade colabora dessa forma, além de estar presente em todas as ações de enfrentamento ao novo coronavírus", conclui Irani.