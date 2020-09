Câmara realiza sessão solene pelo 7 de Setembro em Uruguaiana

publicidade

Na reunião da Câmara Municipal de Uruguaiana desta quinta-feira foi realizado ato alusivo ao Dia da Independência do Brasil. A realização da tradicional sessão solene que integra as comemorações da Semana da Pátria foi cancelada em virtude da pandemia e das limitações impostas pelos protocolos determinados pelas bandeiras do distanciamento controlado.

Assim, o Poder Legislativo realizou a cerimônia alusiva aos 198 Anos da Independência do Brasil, registrando a passagem da data magna do país. O presidente do Legislativo, vereador Irani Fernandes, destacou o patriotismo e as dificuldades do povo brasileiro.

“A pandemia trouxe o exemplo mais sublime de amor à Pátria e ao próximo. Prestamos nossos sentimentos aos familiares de pessoas que perderam suas vidas à Covid-19 e agradecemos a todos cidadãos da área da saúde, segurança e serviços essenciais, símbolos de um novo patriotismo, que renasce com o forte sentimento do amor do brasileiro pelo Brasil. A ação desses brasileiros nos dá fé e motivos para acreditarmos que é possível termos orgulho do Dia da Pátria”, salientou Irani.