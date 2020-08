Câmara requer providências de autoridades argentinas para coibirem maus tratos a brasileiros

publicidade

Na manhã desta terça-feira, a Câmara de Uruguaiana solicitou a autoridades argentinas providências urgentes que coíbam os maus tratos voltados aos motoristas brasileiros do transporte internacional de cargas. O apelo foi fundamentado em requerimento de autoria do vereador Clemente Corrêa (PDT) que recebeu uma série de denúncias revelando as condições a que são submetidos os condutores.

Segundo os profissionais, eles aguardam por horas a liberação dos caminhões no Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) e Área de Controle Integrado (ACI), em Paso de Los Libres. De acordo com o exposto, o local apresenta péssimas condições nos sanitários, impedindo a higiene básica dos motoristas, e não conta com estrutura mínima para a realização de refeições entre outras queixas documentadas. “Essas condições são desumanas. Os brasileiros que não residem em Uruguaiana são impedidos de deixar a Argentina e, neste final de semana, por exemplo, os banhos eram apenas frios nos locais. Pedimos somente dignidade e respeito”, falou na tribuna o representante da Comissão de Transportistas do Mercosul, Jorge Bachir.

O requerimento relata abuso de autoridade, inclusive com apreensão de aparelhos celulares e detenção de brasileiros que tentam registrar a situação por meio de imagens e vídeos. “É fundamental e urgente as providências sobre as lamentáveis condições que os trabalhadores se encontram. O documento, na íntegra, está sendo encaminhado à presidência da república, pedindo respeito, observância aos acordos internacionais e aos tratados do Mercosul,” salientou Clemente.

O pedido é direcionado ao Gabinete da Presidência da República, à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, da Câmara de Deputados Federais, ao Ministério das Relações Exteriores, à Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, do Congresso Nacional, à Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos Internacionais, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e ao Consulado da República Argentina.