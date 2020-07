Câmeras de videomonitoramento operam nas principais vias de Sapucaia do Sul

publicidade

Entraram em funcionamento nesta semana, nas principais vias e avenidas de Sapucaia do Sul, as 85 câmeras de vigilância que integram o novo sistema de videomonitoramento e cercamento eletrônico da cidade. Dois importantes locais, a Central de Operações e Videomonitoramento e a Sala de Crise, também já entraram em operação, garantindo mais segurança e eficiência no serviço.

Entre as 85 câmeras de videomonitoramento, 48 são fixas e 12 são de cercamento eletrônico, com leitura de placas e identificação do veículo. Todas as câmeras são de alta definição e as imagens captadas pelas câmeras são acessadas e acompanhadas, em tempo real, na Central de Operações e Videomonitoramento, com espelhamento integrado à sala de operações da Brigada Militar (33ª BPM). O novo sistema também inclui um software de reconhecimento facial.

“Estamos modernizando o sistema de videomonitoramento, utilizando a tecnologia na prevenção e combate da violência e da criminalidade. Um avanço”, disse o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Arno Leonhardt.