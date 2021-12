Cachoeirinha cria Política Municipal das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde

publicidade

A partir de agora, Cachoeirinha conta com a Política Municipal das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) e Educação Popular em Saúde, em consonância com a Portaria que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Com a aprovação da Lei Municipal 4771/2021, a cidade inicia uma série de ações efetivas no uso da PICS nos serviços públicos de saúde, proporcionando seminários, cursos de capacitação, bem como possibilitando a criação de grupos para o cultivo de plantas medicinais voltada à fitoterapia; entre muitas outras ações com efeitos curativos e medicinais. Conforme o secretário municipal da Saúde, Juliano Paz, já existe um grupo de servidores do quadro que tem formação nestas práticas.

Segundo o documento, “a Política Municipal das Práticas Integrativas e Complementares vêm ao encontro da consolidação do princípio da integralidade do SUS, na perspectiva da ampliação do acesso, da articulação do conhecimento científico, com os saberes tradicionais, populares, ancestrais e contemporâneos, da diversificação das ofertas de saúde e do cuidado integral à saúde”. No Rio Grande do Sul, aproximadamente 267 municípios já utilizam as práticas integrativas no tratamento de pacientes no SUS.

Entre as variadas terapias estão a aromaterapia, arteterapia, biodança, constelação familiar, a cromoterapia, dança circular, hipnoterapia, homeopatia, yoga, acupuntura, meditação, musicoterapia, fitoterapia, quiropraxia, reiki, terapia comunitária integrativa, entre outras práticas que possam vir a ser incorporadas pela Política Nacional do Ministério da Saúde.

