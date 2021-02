Cachoeirinha defende vacinação de profissionais da Educação na Fase Dois

publicidade

A Prefeitura de Cachoeirinha defende que a vacinação dos profissionais da Educação – que está prevista para a quarta fase do Plano Nacional de Vacinação - deveria ser antecipada. A ideia está sendo amplamente debatida nos bastidores da administração municipal e tem sido reforçada junto aos Municípios que compõem o Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana (Granpal).

A secretária de Educação de Cachoeirinha, Rosa Lippert, que tem levantado a bandeira, especialmente quando se refere aos professores, disse que a intenção é que esses profissionais passem a integrar a Fase Dois do calendário, junto das pessoas com idade entre 60 e 74 anos. Segundo ela, com a antecipação da imunização de quem atua nas instituições de ensino, as prefeituras elevariam a segurança no retorno às aulas.

“Com o retorno das aulas presenciais, mesmo de forma híbrida, precisamos pensar na segurança dos nossos alunos e professores. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança nas escolas, mas não podemos deixar de pensar na exposição que essa parte da população sofre”, ressalta a secretária.

As prefeituras que integram o consórcio deverão procurar o Ministério da Saúde nos próximos dias. De acordo com a Prefeitura de Cachoeirinha, caso a União se mantenha irredutível e não permita a alteração na ordem de imunização, os prefeitos pensam em um plano alternativo: solicitar ao governo do Estado que articule para que os municípios que desejarem, e tenham capacidade financeira, possam comprar as doses e vacinar seus professores.

Atualmente, professores e servidores de escolas estão na quarta fase, ao lado de membros das forças de segurança e salvamento e de funcionários do sistema prisional.