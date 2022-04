Cachoeirinha tem nova empresa de recolhimento de lixo

publicidade

A Prefeitura de Cachoeirinha finalizou a licitação para contratação de empresa que vai realizar o serviço de coleta do lixo, mecanizada e manual, no Município. A empresa vencedora foi a FG Soluções Ambientais, com sede na Bahia. Com a contratação, a cidade deve manter a continuidade da prestação dos serviços de coleta e descarte dos resíduos sólidos, e ainda, com uma economia significativa para o município.

“Estamos otimistas com relação a este contrato, já que a mesma empresa também assumirá a coleta em Porto Alegre, demonstrando a sua capacidade operacional. Graças ao Pregão Eletrônico, teremos uma economia mensal de R$ 51,2 mil em relação ao contrato emergencial que tínhamos. Em um ano isto significa mais de R$ 600 mil em economia para a municipalidade”, salientou o prefeito em exercício, Maurício Medeiros.

O contrato com a FG Soluções Ambientais tem duração de 12 meses, podendo ser prorrogado, e o investimento é de R$ 5,8 milhões. A empresa atuará em dois turnos, das 7h às 14h30m e das 14h30m às 22h.

Veja Também