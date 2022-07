Caixas do Sul passa a aplicar imunizantes contra a Covid-19 em todas as UBSs do município

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul, na Serra, passa a ofertar vacinas contra Covid-19 em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) a partir de segunda-feira. O objetivo é facilitar o acesso da população, em função da disponibilidade de doses e também ampliar as coberturas vacinais.

Assim, a partir de segunda-feira, a população de 12 anos ou mais poderá se vacinar em qualquer UBS. A exceção é para a UBS São Caetano, que não tem imunizantes temporariamente por problemas na câmara de vacinas, e para as Unidades do interior e de comunidades afastadas, onde a imunização segue sendo feita por agendamento, para todas as idades, para evitar perda de doses devido à procura ser menor.

Para crianças de 5 a 11 anos e para a segunda dose de Coronavac de qualquer idade, a vacinação é oferecida nas sete UBSs de horário estendido que são a Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê. O esquema é também para evitar perda de vacinas em função dos quantitativos limitados de Coronavac e de Pfizer pediátrica.

Em Bento Gonçalves, também na Serra, a Unidade de Saúde Central do município estará aberta neste sábado para o mutirão de vacinação em adultos de 18 anos ou mais. No local ocorre a aplicação de todas as doses contra a Covid-19 e imunização contra a gripe, das 9h às 14h. Quem estiver com alguma vacina do calendário de rotina em atraso, poderá colocar em dia.

No Vale do Caí, a Prefeitura de São Sebastião do Caí liberou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 40 anos ou mais. Além disso, pessoas de 18 a 39 anos que receberam a vacina da Janssen dose única podem receber o segundo reforço com intervalo de quatro meses do primeiro reforço. A aplicação pode ser feita em qualquer unidade de saúde (mediante agendamento prévio), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30min. Nas quintas-feiras, a aplicação da vacina acontece em horário estendido, até as 19h30min, em todas as unidades de saúde.

Dúvidas sobre a imunização contra a Covid-19 no município podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (51) 99636-8923. De acordo com a Administração, o morador deve apresentar a carteira de vacinação no momento da aplicação.

*Com informações dos correspondentes Celso Sgorla e Fernanda Bassôa

Veja Também