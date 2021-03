Camaquã e Pelotas decretam lockdown no próximo fim de semana

publicidade

As cidades de Camaquã e Pelotas decidiram adotar o sistema de lockdown para o próximo final de semana, na tentativa de frear o contágio do novo coronavírus. O prefeito de Camaquã, Ivo de Lima Ferreira, decretou que o município do centro-sul do Estado adotará a medida entre às 20h da próxima sexta-feira até as 5h de terça-feira. O documento já foi publicado.

Na cidade, durante este período, poderão funcionar os seguintes serviços: os de atenção à saúde humana em regime de plantão e de portas fechadas; serviços de assistência social; funerárias; farmácias mediante a teleatendimento ou telentrega; veterinárias para atendimentos emergenciais; empresas que fornecem gás de cozinha e água em sistema de telentrega; postos de combustíveis com as lojas de conveniência fechadas; restaurantes à margem das rodovias no sistema pegue e leve; serviço de guincho, manutenção e reparação de veículos automotores; atividades de segurança privada e indústrias de beneficiamento e armazenamento de grãos dos produtores, devendo manter fechado o restante do ambiente fabril.

Estas atividades devem respeitar as regras estabelecidas nos protocolos previstos no Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul. Todas as repartições públicas de Camaquã estarão fechadas durante o lockdown com exceção de serviços considerados essenciais.

Áreas públicas de lazer, como parques, praças e complexos esportivos, serão interditados no mesmo período. Em caso de descumprimento das medidas, a pessoa poderá ser multada e o estabelecimento poderá ser interditado de forma temporária ou totalmente, além da cassação do alvará de localização e funcionamento.

Pelotas

Em Pelotas, durante uma transmissão online, na tarde desta terça-feira, a prefeita Paula Mascarenhas anunciou que a cidade também terá um lockdown no próximo fim de semana. O início da medida está marcada para às 20h da próxima sexta-feira e o encerramento às 5h da próxima segunda-feira. Ela fez o anúncio com antecedência para evitar tumultos e aglomerações, como os que foram registrados na última sexta-feira, principalmente, em supermercados e atacados da cidade.

O decreto, que deve ser publicado até esta sexta-feira, aponta outra mudança: os restaurantes e similares poderão trabalhar no sistema de pegue e leve e telentrega. A prefeita também anunciou que a partir desta sexta será retirada a gratuidade dos idosos no transporte coletivo todos os dias entre 17h e 9h do dia seguinte.

