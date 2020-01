Caminhão atinge casa e deixa quatro feridos da mesma família em Três Passos

publicidade

Um acidente de trânsito no km 63 da RSC 472, na localidade de Linha Turvo, em Três Passos, no Noroeste do Estado, na manhã desta segunda-feira, deixou quatro pessoas feridas, depois que um caminhão tanque atingiu uma residência nas margens da rodovia.

O condutor do caminhão perdeu o controle do veículo numa curva. O caminhão saiu da pista e atingiu uma casa de madeira, onde estavam as quatro pessoas. A residência foi totalmente destruída. As vítimas, da mesma família, foram levadas ao Hospital de Caridade (HC), medicadas e estão em observação.

Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros de Três Passos. A Brigada Militar foi acionada e também colaborou na ação de resgate e no controle do trânsito nas imediações. A rodovia não foi bloqueada, mas durante a manhã foi solicitada atenção dos condutores que trafegavam pelo trecho, que liga Três Passos à cidade de Tenente Portela.