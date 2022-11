Caminhada da Consciência Negra reúne estudantes de Itaqui

publicidade

O Colégio Estadual São Patrício (Cesp) promoveu, nesta sexta-feira, a “9º Caminhada da Consciência Negra – A reflexão contra intolerância”, que iniciou em frente ao educandário e encerrou em frente ao Teatro Prezewodowski, na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Itaqui.

O evento contou com a participação de alunos do ensino médio e de estudantes convidados das escolas Osvaldo Cruz, Getúlio Vargas e Profª Ulissea Lima Barbosa.

A caminhada foi conduzida por som mecânico e contou com grupo de dança formado por alunos do Cesp e da Escola Municipal Ulissea Lima Barbosa, que realizaram apresentações artísticas ao final da caminhada, seguido de uma apresentação instrumental.

Durante o evento também houve a exposição de arte elaborada pelo aluno do 2º ano do São Patrício, Lucas Veríssimo, e apresentação de capoeira dos alunos do Getúlio Vargas. Durante a atividade, José Pompilho Galvão foi homenageado pelo corpo diretivo e alunos do São Patrício. A diretora do educandário, professora Michele Vieira, tratou da conscientização e importância do movimento.