Caminhada da melhor idade acontece hoje em Uruguaiana

Marcando a abertura da programação alusiva ao “Mês do Idoso”, o SESC de Uruguaiana promove nesta terça-feira, a caminhada da melhor idade, aberta a toda comunidade. A atividade promovida pelo Grupo Maturidade Ativa terá a participação de diversos núcleos de idosos da cidade. A saída acontece às 15h, em frente à sede do SESC na rua Santana esquina com a rua Flores da Cunha. O evento tem a parceria da Prefeitura, Conselho Municipal do Idoso (COMID), Unimed e Secretaria de Segurança e Trânsito (Segtran).

O Maturidade Ativa de Uruguaiana conta com pelo menos 70 participantes e realiza uma série de ações recreativas, esportivas e sociais, além de oficinas. Os encontros acontecem sempre às sextas-feiras, das 15h às 16h, na unidade Sesc do município, e são voltados às pessoas com 50 anos ou mais.

Informações sobre como participar, podem ser obtidas pelo telefone (55) 3412-2482, no site www.sesc-rs.com.br/uruguaiana e na página www.facebook.com/sescuruguaiana. Na próxima quinta-feira, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Bela Vista, das 14h às 18h, haverá uma festa que reúne idosos para recreação, lanche e brindes.uma vida”, salientou.