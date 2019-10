Caminhada em alusão ao Outubro Rosa é realizada em Alvorada

publicidade

Mais de 200 mulheres participaram nesta terça-feira da 3º caminhada em alusão ao Outubro Rosa, que aconteceu na cidade de Alvorada. Com o tema “Um toque que faz a diferença”, a concentração das participantes, que a cada ano fortalecem ainda mais a luta contra o Câncer de Mama, se deu em frente à secretaria da saúde e a caminhada percorreu a avenida Presidente Getúlio Vargas, entre as paradas 45 e 48, com encerramento no Paço municipal.

A secretária de saúde de Alvorada, Neusa Abruzzi, alertou sobre a necessidade de atenção sobre a doença. “As mulheres precisam estar atentas aos sinais e alteração em seu corpo. Somente o autoexame não basta e não substitui o exame clínico realizado pelo médico ou mamografia”.