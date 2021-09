Caminhoneiros bloqueiam rodovia em Sarandi de 20 em 20 minutos, no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul registra, na tarde desta quinta-feira, apenas um ponto com mobilização de caminhoneiros nas rodovias do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ato ocorre em Sarandi, na BR 386, no km 135, onde a paralisação é realizada parcialmente com a pista sendo bloqueada e liberada, aproximadamente de 20 em 20 minutos.

Já nas rodovias estaduais, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) informou que não há mais bloqueios nas pistas, mas que os caminhoneiros seguem em concentração às margens das estradas.

Em Sarandi, na BR 386 km 135, pista sendo bloqueada e liberada, aproximadamente de 20 em 20 minutos. — PRF Rio Grande do Sul (@prf_rs) September 9, 2021

Desde as primeiras horas do dia, grupos de motoristas protestaram e bloquearam parcialmente e totalmente as principais vias do Estado. Em alguns estados brasileiros, a mobilização ocorre desde a quarta-feira. No fim da manhã desta quinta-feira, os caminhoneiros começaram a liberar as rodovias gaúchas.

