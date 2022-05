Campanha "De família para família" recebe kits de higiene e brinquedos em Caxias

publicidade

Pelo terceiro ano consecutivo, a Secretaria de Recursos Humanos e Logística (SMRHL) de Caxias do Sul realiza a campanha “De família para família”. A ação mobiliza os servidores e suas famílias em prol daquelas em vulnerabilidade social. Nesta edição, estão sendo arrecadados itens de higiene e brinquedos. A ação ocorre em alusão ao Dia da Família, comemorado em 15 de maio, com o apoio das diversas unidades de governo e do Centro de Informação ao Imigrante, serviço vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social.

As famílias da comunidade também podem doar. “A iniciativa busca fazer um elo entre as famílias dos servidores e as famílias que buscam o apoio do serviço público para os diversos encaminhamentos legais e que, por um período, precisam de acolhida e apoio material até encontrarem seu sustento”, destaca a secretária Daniela Reis.

Os pontos de coleta estão no Centro Administrativo, nas sedes das secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cultura, Meio Ambiente, Trânsito, Transportes e Mobilidade, Turismo, Fundação de Assistência Social e Ipam. A campanha é realizada por meio do programa de qualidade de vida BemViver, que tem como um de seus enfoques a responsabilidade socioambiental, incentivando ações para a melhoria social, sendo agente transformador da realidade.

