Campanha Dezembro Vermelho focará na humanização na prevenção do HIV em Frederico Westphalen

Com o objetivo de conscientizar a população, Frederico Westphalen promove um movimento de humanização no cuidado aos pacientes com infecções sexualmente transmissíveis. A ação integra a campanha Dezembro Vermelho, uma luta nacional contra o vírus HIV e que chama a atenção para a prevenção, a assistência e para a proteção dos direitos dos pacientes.

O tema da mobilização em Frederico Westphalen foi denominado de “A humanização no cuidado aos pacientes com ISTs: da prevenção à adesão". O evento acontece no dia 1º de dezembro no auditório da Universidade Regional Integrada, durante todo o dia.

Pela parte da manhã, das 8h30min às 12 horas, a iniciativa contará com palestra do médico infectologista, Hugo Noal. Já pela parte da tarde, das 13h às 15h30min, haverá palestra com a doutora em enfermagem, Alexa Centenaro.

De acordo com o vice-prefeito de Frederico Westphalen, João Vendruscolo, a iniciativa visa qualificar os profissionais e estudantes da área da saúde para atender os 26 municípios da região.