Campanha do Maio Amarelo em Uruguaiana chama a atenção da população para a segurança no trânsito

Teve início em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, as atividades da campanha nacional “Maio Amarelo”, objetivando conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. Mesmo sendo a cidade com maior população da região, o município foi o que menos registrou acidentes e vítimas fatais em 2019.

A comparação leva em consideração as cinco maiores cidades da fronteira. No total, foram contabilizados cinco acidentes, com uma vítima em cada, de acordo com o levantamento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RS). Para o secretário de Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana de Uruguaiana, Roberto Cabrera dos Santos, estes resultados são creditados a presença do poder público municipal na fiscalização, além de campanhas de conscientização em empresas e escolas das redes municipal e estadual.

O secretário também destaca o convênio com o Detran que permite a realização mensal de quatro blitz da Operação Balada Segura. "É uma presença intensa e funcional que atende todos os munícipes em uma presença massiva, inibindo os infratores sem a necessidade de um vultuoso número de autuações", afirmou o secretário.

Uruguaiana ainda foi o segundo município com menos infrações de trânsito registradas no primeiro trimestre de 2020, entre os cinco maiores das regiões estudadas. Até março deste ano, foram contabilizadas 1.328 infrações, segundo dados do Detran/RS.

O número só é maior que o de São Gabriel, cuja população representa menos da metade de Uruguaiana. Além disso, estas 1.328 infrações também são praticamente a metade das 2.668 registradas, no mesmo período, em Sant’Ana do Livramento, terceira cidade mais populosa do oeste gaúcho. Vale ainda ressaltar que entre as duas cidades há uma diferença de aproximadamente 52 mil habitantes, porém ambos têm cerca de 67,5 mil veículos em circulação.

Fora isso, Uruguaiana ainda registrou 314 infrações a menos que Bagé, cidade que possui a maior frota da região (71,9 mil veículos); e 246 a menos que Alegrete, com 38,5 mil veículos em circulação. Ainda é importante destacar que a baixa quantidade de infrações não se trata de algo sazonal. Afinal, no ano passado, mesmo que com pouca diferença – em relação a Bagé e Alegrete – o município mais populoso da fronteira também foi o segundo, entre estes cinco, com menor quantidade de autuações, conclui Cabreira.