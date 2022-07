Campanha Vacina Mais será lançada em Cachoeira do Sul neste sábado

publicidade

Anunciada pelo Ministério da Saúde no último dia 29, a Campanha Vacina Mais terá seu lançamento em Cachoeira do Sul neste sábado, quando a Secretaria Municipal da Saúde montará mais uma força-tarefa de imunização. A ação será realizada das 10h às 16h, nas três maiores unidades da rede básica – EAP Central/INSS, EAP Centro Social Urbano e EAP Marina –, devendo mobilizar equipe de 30 servidores.

No evento de multivacinação, serão oferecidas as doses de rotina e os imunizantes contra a Covid-19 e a Influenza para todos os públicos envolvidos. “O país está retrocedendo na imunização de doenças até então erradicadas, como a poliomielite, e observando o aumento de índices de outras como o sarampo. Por isso, o foco principal deste sábado será a atualização do calendário vacinal das crianças”, destaca o secretário municipal da Saúde, Marcelo Figueiró, fazendo um chamamento especial aos pais para que levem os filhos.

