Campo Bom abre inscrições para o Guia do Artista Local

Buscando a ampliação da divulgação e a atualização cadastral, possibilitando assim que a população de modo geral tenha o conhecimento de quem são e qual trabalho realizam, a Prefeitura de Campo Bom instituiu a Lei do Artista Local. Agora, em função da pandemia, está sendo criado o Guia do Artista Local, um catálogo digital contendo informações dos trabalhadores da indústria criativa domiciliados no município. Interessados em participar devem se dirigir ao Teatro do CEI a partir desta segunda-feira até sexta-feira, 3 de setembro. O horário de atendimento é o mesmo do Centro Administrativo, de segunda a quinta, das 12h30 às 18h30, e sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Serão 150 vagas preenchidas por ordem de chegada.

A criação do guia, segundo o prefeito Luciano Orsi, se deve à limitação que os trabalhadores da indústria criativa estão enfrentando para desenvolver seus trabalhos durante a pandemia. “Muitos artistas estão com suas rendas familiares comprometidas e com muitas dificuldades em oferecer seus trabalhos, ou mesmo participar de editais, pela falta de portfólio da sua trajetória artístico-cultural, então, estamos buscando a valorização e catalogação dos trabalhadores da cultura no município”, explica o prefeito.

O Guia do Artista Local, em formato digital, vai conter um portfólio de informações dos artistas, como sua área de atuação, histórico, contatos, vídeos e imagens. O material coletado ficará disponível no site da Prefeitura de Campo Bom, podendo ser utilizado pelos artistas e pelo próprio município para promoção dos mesmos. Podem participar atores, músicos, compositores, artesãos, produtores culturais, técnicos de som, profissionais de audiovisual, oficineiros, entre outros. O edital está disponível no site da Prefeitura de Campo Bom.

