Campo Bom autoriza auxílio emergencial para motoristas de vans escolares

publicidade

Os vereadores de Campo Bom aprovaram, em sessão na noite dessa segunda-feira, o projeto de lei que autoriza o município a conceder auxílio emergencial para os transportadores escolares que atuam na cidade. Cada proprietário de van que executa o serviço receberá R$ 2 mil.

Desde julho, por conta de um decreto específico, assinado pelo prefeito Luciano Orsi, a categoria foi autorizada a prestar o serviço de fretamento no município. Segundo os profissionais, porém, não há demanda. "Muitas empresas que poderia necessitar deste serviço estão com profissionais trabalhando de casa. Está difícil para todo mundo, mas com certeza esse auxílio da prefeitura vai dar um alívio", diz o motorista Leandro Gunther. As aulas presenciais estão suspensas na cidade desde 23 de março como medida de segurança sanitária.

Em Montenegro, o prefeito Kadu Müller publicou nesta manhã de terça-feira o decreto que autoriza que os veículos com autorização municipal para trabalharem com transporte escolar atuem, também, no transporte por fretamento. A nova modalidade, caracterizada pelo transporte de pessoa ou grupo de pessoas em circuito fechado, com viagem de ida e volta, é a alternativa para prover alguma renda aos profissionais do ramo que, também estão sem trabalhar desde março.

A autorização está valendo enquanto durar a calamidade pública ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. Os profissionais também sugeriram ao governo municipal um auxílio de R$ 500 por três meses, o que não se concretizou.