Campo Bom autoriza vans escolares a prestarem serviço de fretamento

A cidade de Campo Bom emitiu novo decreto permitindo que os detentores de autorização para oferecer o transporte escolar municipal prestem o serviço de fretamento no município. A decisão ocorreu por conta das dificuldades enfrentadas pelo setor de transporte de vans escolares devido ao cancelamento das aulas, que se iniciou no dia 23 de março, com a pandemia do coronavírus.

“A categoria sente fortemente o impacto da pandemia e não tem conseguido trabalhar. Por isso, construímos esse decreto como forma de ajudar a diminuir as perdas enfrentadas e abrir uma nova possibilidade de trabalho a esses profissionais”, afirma o prefeito Luciano Orsi.

Além disso, a Prefeitura já enviou um ofício ao Detran RS pedindo a isenção da cobrança da taxa de vistoria obrigatória, mas, até o momento, não obteve retorno. O decreto já está em vigor a partir desta sexta-feira e enquanto permanecer a decretação de calamidade pública e o estado de quarentena durante a pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em função da Covid-19.