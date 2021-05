Campo Bom terá ação de combate ao mosquito Aedes aegypti a partir desta segunda-feira

publicidade

A partir desta segunda-feira, todos os bairros do município de Campo Bom receberão visitas dos agentes de saúde e endemias. A ação ocorrerá até o dia 7 de junho, dentro do levantamento do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti na cidade.

Serão verificados ambientes propícios à reprodução do mosquito e realizada coleta de larvas. A ação faz parte do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), uma exigência do Governo do Estado a todos os municípios infestados pelo mosquito. Em Campo Bom, 1.106 imóveis serão visitados por agentes de saúde e de endemia da prefeitura, que estarão caracterizados por coletes verdes e crachás de identificação.

O prefeito Luciano Orsi lembra que, somente através deste levantamento, é possível programar futuras ações de combate ao mosquito, e para isso pede a colaboração de toda a comunidade durante as visitas. “Normalmente realizamos este levantamento quatro vezes ao ano. Em 2021 ainda não havia sido realizado em função da bandeira preta, pois devemos cumprir o distanciamento social. Agora retomamos e precisamos da cooperação da comunidade para que os agentes cumpram seu trabalho”, pede Orsi, lembrando a população de conferir se os agentes estão devidamente caracterizados antes de permitirem o acesso a suas casas. Todas as visitas são realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e são restritas a parte externa das residências.