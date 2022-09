Canoas abre inscrições para nova edição do Programa de Incentivo à Cultura

publicidade

Estão abertas as inscrições para o Programa de Incentivo à Cultura 2022 de Canoas. O objetivo é fomentar a economia, incentivar a cultura e a cidadania, além de oferecer uma fonte de renda para os artistas locais. Podem participar artistas, grupos artísticos e produtores culturais independentes, das mais diversas linguagens artísticas e culturais. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail projetosculturais@canoas.rs.gov.br até o próximo dia 21 de outubro.

Ao todo, serão destinados R$ 300 mil para projetos nas áreas de música, artes visuais, artes cênicas, dança, tradição e folclore, livro e literatura, patrimônio cultural, artes integradas e audiovisual. Haverá um teto máximo de 10% do valor total (R$ 30 mil) para cada selecionado. A prefeitura concederá incentivos de 100% do valor de cada projeto selecionado, que tenham por finalidade a realização de um produto cultural em Canoas. Os recursos financeiros serão liberados em parcela única correspondente ao valor apresentado.

A seleção será feita por parceiros especialistas em diferentes áreas culturais, sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Cultura. No mínimo 70% do valor deve, obrigatoriamente, contemplar artistas ou grupos canoenses. O restante pode ser destinado para projetos de outras cidades, desde que o projeto seja realizado em Canoas. Podem participar do projeto pessoas físicas com idade igual ou superior a 18 anos completos ou, no caso de menor, representado por responsável; pessoas jurídicas de direito privado com ou sem fins lucrativos, que sejam de natureza cultural; e trabalhadores da cultura residentes ou não no município de Canoas. O edital com as informações completas pode ser acessado no site da Prefeitura de Canoas.

