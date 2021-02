Canoas aprova contratação de 320 profissionais para enfrentamento à Covid-19

publicidade

Foi aprovado pela Câmara de Vereadores o projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Canoas a contratar, de forma temporária, profissionais para atender a situação de emergência de saúde pública decorrente da Covid-19. O PL 17, de autoria do Poder Executivo, prevê a contratação de 320 trabalhadores, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem.

A contratação se dará pelo prazo de três meses, podendo ser prorrogada por igual período. O texto aponta a necessidade de contratação de 50 médicos, 50 enfermeiros, 150 técnicos em enfermagem e 50 técnicos em fiscalização, todos com carga horária de 40 horas por semana. Prevê, ainda, mais 20 médicos com regime de 20 horas semanais.

O recrutamento se dará por meio de processo seletivo, com mecanismo urgente, simplificado de inscrição e pronta contratação. “Esses profissionais atuarão também nas medidas de prevenção, no fortalecimento da atenção básica”, explica o secretário municipal da Saúde, Maicon Lemos. O projeto entrou em pauta e foi votado no plenário canoense nesta quinta-feira.