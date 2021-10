Canoas autoriza início das obras em escola do bairro Mathias Velho

publicidade

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, assinou a ordem de início das obras de reconstrução da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Ministro Rubem Carlos Ludwig, no bairro Mathias Velho. A instituição existe há 28 anos e enfrenta sérios problemas na fiação elétrica, bem como no encanamento.

De acordo com a prefeitura, o início dos trabalhos está previsto para o dia 8 de novembro, com previsão de conclusão em 18 meses. O investimento, que ultrapassa R$ 6 milhões, prevê a demolição das edificações de madeira e a construção de novas instalações, com dois pavimentos, 16 salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática e ciências, entre outros ambientes. A EMEF Rubem Carlos Ludwig atende 675 alunos, nos turnos manhã, tarde e noite. Além das turmas de 1º ao 9º ano, a escola também possui turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA).